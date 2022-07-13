Поширення заяв, що ДБР знищило матеріали резонансних справ: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. ДБР відкрило кримінальне провадження через поширення інформації про нібито знищення співробітниками Бюро матеріалів резонансних кримінальних справ, зокрема щодо "Харківських угод", розгону Майдану та "вугільної справи", передає УНН.
Цитата
"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - ідеться в повідомленні.
Деталі
ДБР наголошує, що всі кримінальні провадження, зокрема резонансні та важливі (щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа" та інші), розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.
На початку гарячої фази війни росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".
Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає.
"Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність. Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію", - резюмували у структурі.
Доповнення
Державне бюро розслідувань повідомило, що деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито знищення працівниками ДБР на початку повномасштабного вторгнення росії низки резонансних справ. У структурі опублікували спростування інформації.