Поширення заяв, що ДБР знищило матеріали резонансних справ: відкрито провадження

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"Під час російської військової агресії проти України деякі діячі займаються розхитуванням ситуації в країні та розповсюджують недостовірну інформацію щодо роботи правоохоронної системи держави. Зокрема, намагаються дестабілізувати роботу Державного бюро розслідувань. Для цього в інформаційне поле вкидається недостовірна інформація про нібито знищення Бюро матеріалів суспільно-резонансних кримінальних проваджень", - ідеться в повідомленні.

Деталі

ДБР наголошує, що всі кримінальні провадження, зокрема резонансні та важливі (щодо підписання "Харківських угод", розгону Майдану, "вугільна справа" та інші), розслідуються у повній відповідності до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни.

На початку гарячої фази війни росії проти України Державне бюро розслідувань, як і інші правоохоронні органи, знищило лише ті окремі матеріальні носії секретної інформації щодо яких були відповідні законодавчі вимоги, регламентовані "Порядком організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях".

Погодження прокурорів для знищення таких документів вимагається лише в умовах мирного часу, тоді як знищення секретної інформації в умовах воєнного стану цього не передбачає.



"Мета таких повідомлень - дискредитувати Бюро в умовах воєнного часу та розбалансувати усю правоохоронну систему, а також вивести з-під відповідальності окремих чиновників та високопосадовців, що вчинили незаконні дії чи бездіяльність. Закликаємо журналістів не вестися на інформаційні маніпуляції "діячів" та не поширювати неперевірену та маніпулятивну інформацію", - резюмували у структурі.

Доповнення

Державне бюро розслідувань повідомило, що деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито знищення працівниками ДБР на початку повномасштабного вторгнення росії низки резонансних справ. У структурі опублікували спростування інформації.