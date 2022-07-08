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ДБР спростувало повідомлення про знищення матеріалів резонансних справ на початку вторгнення рф

ДБР спростувало повідомлення про знищення матеріалів резонансних справ на початку вторгнення рф

Київ • УНН

 • 155083 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Державне бюро розслідувань повідомило, що деякі ЗМІ поширили інформацію про нібито знищення ДБР на початку повномасштабного вторгнення росії низки резонансних справ. У структурі опублікували спростування інформації, передає УНН.

Цитата

“Вчора, 7 липня, деякі ЗМІ поширили «інсайди» про, нібито, знищення ДБР на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну матеріалів низки резонансних кримінальних проваджень. Серед таких справи щодо підписання «Харківських угод», розгону Майдану, «вугільної справи» та інших”, – інформують і відомстві.

Деталі

У ДБР запевнили, що такі звинувачення не відповідають дійсності та носять відверто маніпулятивний характер.

“Державне бюро розслідувань повідомляє, що жодна із зазначених справ не знищена. Усі матеріали збережено, а провадження розслідуються відповідно до раніше затверджених планів і будуть передані до суду у визначені терміни. Навіть більше: деякі «знищені», на думку журналістів, провадження, вже завершені та передані в суд за останніх три місяці”, – наголосили у структурі.

Доповнення

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо колишнього Президента України Віктора Януковича у справі про підписання «Харківських угод» на користь рф.

Українські Національні Новини

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