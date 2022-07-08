ГБР опровергло сообщения об уничтожении материалов резонансных дел в начале вторжения рф
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Государственное бюро расследований сообщило, что некоторые СМИ распространили информацию о якобы уничтожении ГБР в начале полномасштабного вторжения россии ряда резонансных дел. В структуре опубликовали опровержение информации, передает УНН.
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“Вчера, 7 июля, некоторые СМИ распространили «инсайды» о якобы уничтожении ГБР в начале полномасштабного вторжения рф в Украину материалов ряда резонансных уголовных производств. Среди таких дела о подписании «Харьковских соглашений», разгоне Майдана, «угольного дела» и других”, – информируют и ведомстве.
Детали
В ГБР заверили, что такие обвинения не соответствуют действительности и носят откровенно манипулятивный характер.
“Государственное бюро расследований сообщает, что ни одно из указанных дел не уничтожено. Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые «уничтоженные», по мнению журналистов, производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца”, – отметили в структуре.
Дополнение
Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на специальное досудебное расследование в отношении бывшего Президента Украины Виктора Януковича по делу о подписании «Харьковских соглашений» в пользу рф.