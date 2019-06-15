ГБР: военный по неосторожности застрелил сослуживца
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Во Львовской области в результате нарушения правил обращения с оружием, военнослужащий смертельно ранил коллегу, следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства инцидента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"По предварительной информации, 9 июня 2019 года военнослужащий одной из воинских частей во Львовской области, нарушив правила обращения с оружием, неосторожно нажал на спусковой крючок. Эти действия привели к несанкционированному выстрелу и огнестрельному ранению другого военнослужащего. Который после полученной травмы скончался в Яворовской районной больнице", - указали в бюро.
Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, сообщили солдату о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
11 июня 2019 года, по ходатайству следователя ГБР, постановлением следственного судьи к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.
В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет.
Напомним, на полигоне войсковой навеселе побил сослуживца.