ДБР: військовий з необережності застрелив товариша по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. На Львівщині, внаслідок порушення правил поводження зі зброєю, військовослужбовець смертельно поранив колегу, слідчі Державного бюро розслідувань розслідують обставини інциденту. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.
"За попередньою інформацією, 9 червня 2019 року військовослужбовець однієї із військових частин на Львівщині, порушивши правила поводження зі зброєю, необережно натиснув на спусковий гачок. Ці дії призвели до несанкціонованого пострілу та вогнепального поранення іншого військовослужбовця. Котрий після отриманої травми помер в Яворівській районної лікарні", - вказали у бюро.
Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, повідомили солдатові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України (порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення).
11 червня 2019 року, за клопотанням слідчого ДБР, ухвалою слідчого судді до підозрюваного застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 2 до 10 років.
Нагадаємо, на полігоні військовий напідпитку побив товариша по службі.