На полігоні військовий напідпитку побив товариша по службі

КИЇВ. 14 червня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує обставини завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю своїм колегою на полігоні "Широкий лан", а також надасть правову оцінку діям командування військової частини, звідки і були військові, де звільнили підозрюваного зі служби, як зазначається, для уникнення розголосу навколо злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.