На полігоні військовий напідпитку побив товариша по службі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Державне бюро розслідувань розслідує обставини завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцю своїм колегою на полігоні "Широкий лан", а також надасть правову оцінку діям командування військової частини, звідки і були військові, де звільнили підозрюваного зі служби, як зазначається, для уникнення розголосу навколо злочину. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.
"Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Миколаєвi, розслідують обставини завдання тілесних ушкоджень старшому солдату військової частини А2962 колегою по службі на полігоні "Широкий лан", - вказали у бюро.
Досудовим розслідуванням, як вказано, встановлено, що "31 травня цього року старший солдат військової частини А2962, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на території військового полігону "Широкий лан" завдав своєму колезі по службі кілька ударів по голові". "Внаслідок цього, постраждалий отримав численні травми голови середньої тяжкості. За попередньою інформацією, причиною таких дій військовослужбовця стало зауваження постраждалого в його бік", - вказали у ДБР.
"8 червня командування військової частини А2962 звільнило з військової служби солдата, який завдав тілесні ушкодження, намагаючись уникнути розголосу навколо скоєного злочину. Слідчі ДБР нададуть правову оцінку таким діям в ході досудового розслідування", - зазначили у бюро.
Слідчі ДБР, як зазначається, повідомили старшому солдату про підозру у порушенні статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості, що заподіяло тілесні ушкодження середньої тяжкості (ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює військова прокуратура Миколаївського гарнізону Південного регіону.
У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років.
Нагадаємо, торік п'яний військовий на БМП наїхав на товариша по службі у Чернігівській області.