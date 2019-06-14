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На полигоне нетрезвый военный побил сослуживца

Киев • УНН

 • 10927 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Государственное бюро расследований расследует обстоятельства нанесения телесных повреждений военнослужащему своим коллегой на полигоне "Широкий лан", а также предоставит правовую оценку действиям командования воинской части, откуда и были военные, где уволили подозреваемого со службы, как отмечается, во избежание огласки вокруг преступления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На полигоне нетрезвый военный побил сослуживца

"Следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Николаеве, расследуют обстоятельства причинения телесных повреждений старшему солдату военной части А2962 коллегой по службе на полигоне "Широкий лан", - указали в бюро.

Досудебным расследованием, как указано, установлено, что "31 мая этого года старший солдат военной части А2962, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории военного полигона "Широкий лан" нанес своему коллеге по службе несколько ударов по голове". "В результате, пострадавший получил многочисленные травмы головы средней тяжести. По предварительной информации, причиной таких действий военнослужащего стало замечание пострадавшего в его сторону", - указали в ГБР.

"8 июня командование воинской части А2962 уволило с военной службы солдата, который нанес телесные повреждения, пытаясь избежать огласки вокруг совершенного преступления. Следователи ГБР предоставят правовую оценку таким действиям в ходе досудебного расследования", - отметили в бюро.

Следователи ГБР, как отмечается, сообщили старшему солдату о подозрении в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии отношений подчиненности, причинившее телесные повреждения средней тяжести (ч. 2 ст. 406 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона.

В случае доказательства вины, военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в прошлом году пьяный военный на БМП наехал на товарища по службе в Черниговской области.

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