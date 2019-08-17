ГБР открыло производство из-за падения военного Ми-2 во Львовской области

Сообщается, что открыто уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия.

Кроме того, сейчас следователи теруправления ГБР, расположенного в городе Львове, совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия. Причины аварии выясняются.

Напомним, вертолет Ми-2 упал при взлете на аэродроме "Броды" во Львовской области.