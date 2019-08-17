ДБР відкрило провадження через падіння військового Мі-2 на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом падіння військового гелікоптера на території військової частини А2595 в місті Броди. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки.
Окрім того, наразі слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, спільно з групою прокурорів військової прокуратури Тернопільського гарнізону проводять першочергові слідчі дії на місці події. Причини аварії з’ясовуються.
Нагадаємо, вертоліт Мі-2 впав під час зльоту на аеродромі "Броди" на Львівщині.