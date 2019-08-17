Вертоліт Мі-2 впав під час зльоту на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вертоліт Мі-2 впав під час зльоту на аеродромі "Броди" на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС у Львівській області.
Рятувальники отримали повідомлення про інцидент 16 серпня о 15:33.
"На аеродромі "Броди" під час взльоту з висоти близько 3-4 м впав на правий бік вертоліт Мі-2, на борту якого перебувало 2 члени екіпажу", - повідомили у відомстві.
Внаслідок події, як зазначається, травмованих немає, пожежі не було.
За цим фактом проводиться перевірка. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучались.
Нагадаємо, у липні на Сумщині впав вертоліт, пілот загинув.