Вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области

Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33.

"На аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось 2 члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было.

По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Напомним, в июле в Сумской области упал вертолет, пилот погиб.