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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126802 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137005 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125857 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127871 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 130046 просмотра

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Вертолет Ми-2 упал при взлете во Львовской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Вертолет Ми-2 упал при взлете на аэродроме "Броды" во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.

Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33.

"На аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось 2 члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было.

По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Напомним, в июле в Сумской области упал вертолет, пилот погиб.

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