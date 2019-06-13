ГБР начало расследование давление правоохранителей Запорожье на местных бизнесменов

“По предварительной информации, работники полиции на основании недостоверной информации обращались в суд с ходатайствами о проведении обысков у субъектов предпринимательской деятельности. В дальнейшем ходе проведения обысков правоохранители изымали материальные ценности на значительные суммы средств, и присваивали их через подконтрольные предприятия”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили: “Следователями ГБР проводится досудебное расследование по факту злоупотребления работниками полиции властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины). На сегодня обнаружено, что только во время одного обыска было незаконно изъято и впоследствии реализовано в пользу посторонних лиц имущество предприятия на сумму более чем на 300 000 грн. Всего, по данным следствия, правоохранителями проведено 24 подобных обысков”.

Досудебное расследование продолжается. Следователи ГБР устанавливают ущерб, нанесенный предпринимателям незаконными действиями правоохранителей.

Как сообщал УНН, Портнов подал пятую заявление в ГБР, на этот раз против Порошенко и Парубия.