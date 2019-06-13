ДБР розпочало розслідування тиску правоохоронців Запоріжжя на місцевих бізнесменів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, розслідують кримінальне провадження стосовно службових осіб правоохоронних органів Запорізької області, які, зловживаючи своїм службовим становищем, розробили схему системного тиску на комерційні підприємства, пише УНН з посиланням на прес-службу ДБР.
“За попередньою інформацією, працівники поліції на підставі недостовірної інформації звертались до суду з клопотаннями про проведення обшуків у суб’єктів підприємницької діяльності. У подальшому ході проведення обшуків правоохоронці вилучали матеріальні цінності на значні суми коштів, та привласнювали їх через підконтрольні підприємства”, — зазначено у повідомленні.
У прес-службі також зазначили: “Слідчими ДБР проводиться досудове розслідування за фактом зловживання працівниками поліції владою або службовим становищем (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України). На сьогодні виявлено, що тільки під час одного обшуку було незаконно вилучено та згодом реалізовано на користь сторонніх осіб майно підприємства на суму більше ніж на 300 000 грн. Загалом, за даними слідства, правоохоронцями проведено 24 подібних обшуків”.
Досудове розслідування триває. Слідчі ДБР встановлюють збитки завдані підприємцям незаконними діями правоохоронців.
Як повідомляв УНН, Портнов подав п’яту заяву до ДБР, на цей раз проти Порошенка та Парубія.