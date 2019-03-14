ГБР начало расследование возможной попытки уничтожения лидеров "Нацкорпуса" и "Нацдружин"

“Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований зарегистрировали уголовное производство по информации о возможной подготовке заместителем главы СБУ физического уничтожения лидеров политической партии “Национальный корпус” и общественной организации “Национальные дружины”, — указано в сообщении ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве проводится по факту приготовления к преступлению, предусмотренного ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины — превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием или угрозой применения насилия.

Напоминаем, в СБУ удивлены заявлении о якобы подготовке уничтожения лидеров “Нацкорпуса”.