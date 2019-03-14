ДБР розпочало розслідування можливої спроби знищення лідерів "Нацкорпусу" та "Нацдружин"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. ДБР розслідує можливу підготовку фізичного знищення лідерів “Національного корпусу” та “Національних дружин”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДБР України.
“Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження за інформацією щодо можливої підготовки заступником Голови СБУ фізичного знищення лідерів політичної партії “Національний корпус” та громадської організації “Національні дружини”, — вказано у повідомленні ДБР.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за фактом готування до злочину, передбаченого ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України — перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства.
Нагадуємо, у СБУ здивовані заяві про нібито підготовку знищення лідерів “Нацкорпусу”.