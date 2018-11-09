ГБР повторно допросило на полиграфе 27 кандидатов в руководители

“8 ноября в помещении Государственного бюро расследований мы провели исследования на полиграфе для всех 27 победителей конкурса. Все они обратились к нам с заявлениями, в которых просили провести для них повторное психофизиологическое исследование. Результаты этих исследований находятся у нас, поэтому теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии”, - заявила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

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По данным ГБР, повторное психофизиологическое исследование прошли:



Руслан Марчук — рекомендован на должность директора ТУ в г. Киев;

— рекомендован на должность директора ТУ в г. Киев;

Артем Матвеев — рекомендован на должность директора ТУ в г. Краматорск;

— рекомендован на должность директора ТУ в г. Краматорск;

Николай Друзюк — рекомендован на должность директора ТУ в г.Львов;

— рекомендован на должность директора ТУ в г.Львов;

Денис Керман — рекомендован на должность директора ТУ в г. Мелитополь;

— рекомендован на должность директора ТУ в г. Мелитополь;

Олег Денега — рекомендован на должность директора ТУ в г. Николаев;

— рекомендован на должность директора ТУ в г. Николаев;

Владимир Тимошко — рекомендован на должность директора ТУ в г.Полтава;

— рекомендован на должность директора ТУ в г.Полтава;

Сергей Палатов — рекомендован на должность директора ТУ в г.Хмельницкий;

— рекомендован на должность директора ТУ в г.Хмельницкий;

Евгений Шевцов — рекомендован на должность руководителя Первого управления организации досудебных расследований;

— рекомендован на должность руководителя Первого управления организации досудебных расследований;

Александр Туру — рекомендован на должность руководителя Второго управления организации досудебных расследований;

— рекомендован на должность руководителя Второго управления организации досудебных расследований;

Артем Бугаец — рекомендован на должность руководителя Третьего управления организации досудебных расследований;

— рекомендован на должность руководителя Третьего управления организации досудебных расследований;

Роман Белоус — рекомендован на должность руководителя Управления информационно-аналитической разведки;

— рекомендован на должность руководителя Управления информационно-аналитической разведки;

Владимир Криволапов — рекомендован на должность руководителя Управления оперативных разработок;

— рекомендован на должность руководителя Управления оперативных разработок;

Сергей Житник — рекомендован на должность руководителя Управления сопровождения оперативных подразделений досудебных расследований;

— рекомендован на должность руководителя Управления сопровождения оперативных подразделений досудебных расследований;

Богдан Сапожок — рекомендован на должность руководителя Управления внутреннего контроля;

— рекомендован на должность руководителя Управления внутреннего контроля;

Василий Титарчук — рекомендован на должность руководителя Управления обеспечения деятельности;

— рекомендован на должность руководителя Управления обеспечения деятельности;

Виталий Француз — рекомендован на должность руководителя Управления кадровой работы и государственной службы;

— рекомендован на должность руководителя Управления кадровой работы и государственной службы;

Андрей Багров — рекомендован на должность руководителя Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций;

— рекомендован на должность руководителя Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций;

Александр Яковлев — рекомендован на должность руководителя Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий;

— рекомендован на должность руководителя Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий;

Денис Луцик — рекомендован на должность руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главного бухгалтера;

— рекомендован на должность руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главного бухгалтера;

Оксана Пащенко — рекомендована на должность руководителя управления правового обеспечения;

— рекомендована на должность руководителя управления правового обеспечения;

Алла Костюкова — рекомендована на должность руководителя Управления режимно-секретной работы и защиты информации;

— рекомендована на должность руководителя Управления режимно-секретной работы и защиты информации;

Андрей Калашник — рекомендован на должность руководителя Управления специального назначения;

— рекомендован на должность руководителя Управления специального назначения;

Петр Божевский — рекомендован на должность начальника Отдела внутреннего аудита;

— рекомендован на должность начальника Отдела внутреннего аудита;

Александр Коваль — рекомендован на должность начальника Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения;

— рекомендован на должность начальника Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения;

Марьяна Гайовская-Ковбасюк — рекомендована на должность начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ;

— рекомендована на должность начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ;

Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев — рекомендованы на должности главных специалистов Отдела проведения проверок по применению полиграфа Управление внутреннего контроля.

— рекомендованы на должности главных специалистов Отдела проведения проверок по применению полиграфа Управление внутреннего контроля.

Напомним, 28 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба вернул представление на назначение этих людей на должности, поскольку конкурсная комиссия не передала ему результаты их психофизиологических исследований.

Также глава ГБР заявил, что примет решение относительно 27 кандидатов в ГБР после повторных представлений внешней комиссии. 2 ноября Роман Труба обратился к внешней конкурсной комиссии с предложением объявить на эти должности новый конкурс.