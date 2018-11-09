ГБР повторно допросило на полиграфе 27 кандидатов в руководители

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106653 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113419 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 150933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145318 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136864 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128407 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171768 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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ГБР повторно допросило на полиграфе 27 кандидатов в руководители

ГБР повторно допросило на полиграфе 27 кандидатов в руководители

Киев  •  УНН

 • 11534 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. ГБР провело исследование на полиграфе для 27 кандидатов на руководящие должности, избранных Внешней комиссией в центральный аппарат и территориальные управления. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.

“8 ноября в помещении Государственного бюро расследований мы провели исследования на полиграфе для всех 27 победителей конкурса. Все они обратились к нам с заявлениями, в которых просили провести для них повторное психофизиологическое исследование. Результаты этих исследований находятся у нас, поэтому теперь нет необходимости требовать их от внешней комиссии”, - заявила исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

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По данным ГБР, повторное психофизиологическое исследование прошли:

  • Руслан Марчук — рекомендован на должность директора ТУ в г. Киев;
  • Артем Матвеев — рекомендован на должность директора ТУ в г. Краматорск;
  • Николай Друзюк — рекомендован на должность директора ТУ в г.Львов;
  • Денис Керман — рекомендован на должность директора ТУ в г. Мелитополь;
  • Олег Денега — рекомендован на должность директора ТУ в г. Николаев;
  • Владимир Тимошко — рекомендован на должность директора ТУ в г.Полтава;
  • Сергей Палатов — рекомендован на должность директора ТУ в г.Хмельницкий;
  • Евгений Шевцов — рекомендован на должность руководителя Первого управления организации досудебных расследований;
  • Александр Туру — рекомендован на должность руководителя Второго управления организации досудебных расследований;
  • Артем Бугаец — рекомендован на должность руководителя Третьего управления организации досудебных расследований;
  • Роман Белоус — рекомендован на должность руководителя Управления информационно-аналитической разведки;
  • Владимир Криволапов — рекомендован на должность руководителя Управления оперативных разработок;
  • Сергей Житник — рекомендован на должность руководителя Управления сопровождения оперативных подразделений досудебных расследований;
  • Богдан Сапожок — рекомендован на должность руководителя Управления внутреннего контроля;
  • Василий Титарчук — рекомендован на должность руководителя Управления обеспечения деятельности;
  • Виталий Француз — рекомендован на должность руководителя Управления кадровой работы и государственной службы;
  • Андрей Багров — рекомендован на должность руководителя Управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций;
  • Александр Яковлев — рекомендован на должность руководителя Управления оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий;
  • Денис Луцик — рекомендован на должность руководителя Управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности, главного бухгалтера;
  • Оксана Пащенко — рекомендована на должность руководителя управления правового обеспечения;
  • Алла Костюкова — рекомендована на должность руководителя Управления режимно-секретной работы и защиты информации;
  • Андрей Калашник — рекомендован на должность руководителя Управления специального назначения;
  • Петр Божевский — рекомендован на должность начальника Отдела внутреннего аудита;
  • Александр Коваль — рекомендован на должность начальника Отдела организационно-административного и аналитического обеспечения;
  • Марьяна Гайовская-Ковбасюк — рекомендована на должность начальника Отдела по работе с общественностью и СМИ;
  • Ярослав Денисенко и Дмитрий Шишкарев — рекомендованы на должности главных специалистов Отдела проведения проверок по применению полиграфа Управление внутреннего контроля.

Напомним, 28 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба вернул представление на назначение этих людей на должности, поскольку конкурсная комиссия не передала ему результаты их психофизиологических исследований.

Также глава ГБР заявил, что примет решение относительно 27 кандидатов в ГБР после повторных представлений внешней комиссии. 2 ноября Роман Труба обратился к внешней конкурсной комиссии с предложением объявить на эти должности новый конкурс.

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