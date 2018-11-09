ДБР повторно допитало на поліграфі 27 кандидатів у керівники
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. ДБР провело дослідження на поліграфі для 27 кандидатів на керівні посади, обраних Зовнішньою комісією в центральний апарат та територіальні управління. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
“8 листопада у приміщенні Державного бюро розслідувань ми провели дослідження на поліграфі для усіх 27 переможців конкурсу. Усі вони звернулись до нас із заявами, в яких просили провести для них повторне психофізіологічне дослідження. Результати цих досліджень знаходяться у нас, відтак тепер немає необхідності вимагати їх від зовнішньої комісії”, — заявила виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ДБР завершило основний конкурс на заміщення посад слідчих
За даними ДБР, повторне психофізіологічне дослідження пройшли:
-
- Руслан Марчук — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Києві;
-
- Артем Матвєєв — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Краматорську;
-
- Микола Друзюк — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Львові;
-
- Денис Керман — рекомендований на посаду директора ТУ у м Мелітополі;
-
- Олег Денега — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Миколаєві;
-
- Володимир Тимошко — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Полтава;
-
- Сергій Палатов — рекомендований на посаду директора ТУ у м. Хмельницькому;
-
- Євген Шевцов — рекомендований на посаду керівника Першого управління організації досудових розслідувань;
-
- Олександр Туру — рекомендований на посаду керівника Другого управління організації досудових розслідувань;
-
- Артем Бугаєць — рекомендований на посаду керівника Третього управління організації досудових розслідувань;
-
- Роман Білоус — рекомендований на посаду керівника Управління інформаційно-аналітичної розвідки;
-
- Володимир Криволапов — рекомендований на посаду керівника Управління оперативних розробок;
-
- Сергій Житник — рекомендований на посаду керівника Управління супроводження оперативних підрозділів досудових розслідувань;
-
- Богдан Чобіток — рекомендований на посаду керівника Управління внутрішнього контролю;
-
- Василь Титарчук — рекомендований на посаду керівника Управління забезпечення діяльності;
-
- Віталій Француз — рекомендований на посаду керівника Управління кадрової роботи та державної служби;
-
- Андрій Багров — рекомендований на посаду керівника Управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій;
-
- Олександр Яковлев — рекомендований на посаду керівника Управління оперативного забезпечення та оперативно-технічних заходів;
-
- Денис Луцик — рекомендований на посаду керівника Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головного бухгалтера;
-
- Оксана Пащенко — рекомендована на посаду керівника управління правового забезпечення;
-
- Алла Костюкова — рекомендована на посаду керівника Управління режимно-секретної роботи та захисту інформації;
-
- Андрій Калашник — рекомендований на посаду керівника Управління спеціального призначення;
-
- Петро Божевський — рекомендований на посаду начальника Відділу внутрішнього аудиту;
-
- Олександр Коваль — рекомендована на посаду начальника Відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення;
-
- Мар’яна Гайовська-Ковбасюк — рекомендована на посаду начальника Відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ;
-
- Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов — рекомендовані на посади головних спеціалістів Відділу проведення перевірок із застосування поліграфа Управління внутрішнього контролю.
-
Нагадаємо, 28 серпня директор Державного бюро розслідувань Роман Труба повернув подання на призначення цих людей на посади, оскільки конкурсна комісія не передала йому результати їх психофізіологічних досліджень.
Також голова ДБР заявив, що прийме рішення щодо 27 кандидатів до ДБР після повторних подань зовнішньої комісії. 2 листопада Роман Труба звернувся до зовнішньої конкурсної комісії з пропозицією оголосити на ці посади новий конкурс.