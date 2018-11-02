Труба вирішив оголосити новий конкурс на 27 керівних посад ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив оголосити новий конкурс на 27 керівних посад у Бюро через те, що зовнішня конкурсна комісія не надала йому результати проходження на поліграфі попередніх конкурсантів і знищила їх, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.
“Новий конкурс на 27 керівних посад не був моєю метою. До останнього я розраховував, що зовнішня конкурсна комісія виконає вимоги законодавства та передасть матеріали проведення психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфу. На жаль, комісія цього не зробила, а я не буду запускати роботу нового правоохоронного органу з порушення законодавства”, — цитує прес-служба директора ДБР Романа Труби.
Він нагадав, що матеріали поліграфу передаються для ухвалення кадрового рішення та збереження у структурних підрозділах Бюро.
“У зв’язку зі знищенням матеріалів поліграфу в мене відсутні умови для підготовки та ухвалення кадрового рішення”, — наголосив Труба.
Він нагадав, що конкурсна комісія на своєму засіданні 18 липня на власний розсуд ухвалила рішення про знищення матеріалів поліграфу.
Крім того, директор ДБР зауважив, що комісія відмовилася надати на його запит копію Акту про знищення матеріалів поліграфу.
Як повідомляв УНН, до штату Державного бюро розслідувань сьогодні зараховано перших 16 переможців відбіркового конкурсу.