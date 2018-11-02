Труба вирішив оголосити новий конкурс на 27 керівних посад ДБР

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба вирішив оголосити новий конкурс на 27 керівних посад у Бюро через те, що зовнішня конкурсна комісія не надала йому результати проходження на поліграфі попередніх конкурсантів і знищила їх, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДБР.