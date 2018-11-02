Труба решил объявить новый конкурс на 27 руководящих должностей ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба решил объявить новый конкурс на 27 руководящих должностей в Бюро из-за того, что внешняя конкурсная комиссия не предоставила ему результаты прохождения на полиграфе предыдущих конкурсантов и уничтожила их, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГБР.
"Новый конкурс на 27 руководящих постов не был моей целью. До последнего я рассчитывал, что внешняя конкурсная комиссия выполнит требования законодательства и передаст материалы проведения психофизиологического исследования с помощью полиграфа. К сожалению, комиссия этого не сделала, а я не буду запускать работу нового правоохранительного органа с нарушением законодательства", - цитирует пресс-служба директора ГБР Романа Трубу.
Он напомнил, что материалы полиграфа передаются для принятия кадрового решения и сохранения в структурных подразделениях Бюро.
"В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения", - подчеркнул Труба.
Он напомнил, что конкурсная комиссия на своем заседании 18 июля на свое усмотрение приняла решение об уничтожении материалов полиграфа.
Кроме того, директор ГБР заметил, что комиссия отказалась предоставить по его запросу копию Акта об уничтожении материалов полиграфа.
Как сообщал УНН, в штат Государственного бюро расследований сегодня зачислены первые 16 победителей отборочного конкурса.