АРМА передали пассажирский самолет, принадлежавший коллаборанту - ГБР

Детали

Как сообщается, после полномасштабного вторжения рф директор одного из украинских предприятий гражданской авиации сбежал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничать с представителями государства-агрессора.

Бизнесмен, как указано, планировал наладить авиабизнес и на временно оккупированных территориях Украины. При этом он рассчитывал, как отмечается, что «русский мир» распространится на все южные и восточные области нашей страны. Коллаборант обещал руководителю оккупационной власти одного из временно захваченных регионов передать пассажирский самолет АН-140-100, который на праве собственности принадлежит его компании и находится на подконтрольной Украине территории, сообщили в ГБР.

Также предприниматель, как сообщается, заверил, что договорится с бизнес-партнерами о передаче еще трех самолетов компании, которые сейчас находятся на территории рф.

В сентябре 2022 года по ходатайству ГБР суд арестовал пассажирский самолет АН-140-100.

Бизнесмену заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Донецкая областная прокуратура.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, по данным ГБР, украинская сторона работает над возвращением из Швейцарии арестованных более 113 млн долларов США на счетах экс-нардепа Константина Жеваго. На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта.

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