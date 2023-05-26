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АРМА передали пасажирський літак, який належав колаборанту - ДБР

АРМА передали пасажирський літак, який належав колаборанту - ДБР

Київ • УНН

 • 486565 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Державне бюро розслідувань передало в управління Національного агентства України з питань виявлення активів пасажирський літак АН-140-100, що належав директору підприємства цивільної авіації, який підозрюється у колабораціонізмі, пише УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Як повідомляється, після повномасштабного вторгнення рф директор одного з українських підприємств цивільної авіації втік до тимчасово окупованого Криму, де почав співпрацювати з представниками держави-агресора.

Бізнесмен, як вказано, планував налагодити авіабізнес й на тимчасово окупованих територіях України. При цьому, як зазначається, він розраховував, що «руській мір» пошириться на всі південні та східні області нашої країни. Колаборант обіцяв керівнику окупаційної влади одного з тимчасово захоплених регіонів передати пасажирський літак АН-140-100, який на праві власності належить його компанії та знаходиться на підконтрольній Україні території, повідомили у ДБР.

Також підприємець, як повідомляється, запевнив, що домовиться з бізнес-партнерами про передачу ще трьох літаків компанії, які наразі перебувають на території рф.

У вересні 2022 року за клопотанням ДБР суд арештував пасажирський літак АН-140-100.

Бізнесмену заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 111-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, за даними ДБР, українська сторона працює над поверненням зі Швейцарії арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках екснардепа Костянтина Жеваго. На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта.

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