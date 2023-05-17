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В Україні хочуть повернути зі Швейцарії арештовані мільйони на рахунках Жеваго: ДБР розповіло про прогрес

В Україні хочуть повернути зі Швейцарії арештовані мільйони на рахунках Жеваго: ДБР розповіло про прогрес

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Українська сторона працює над поверненням зі Швейцарії арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках екснардепа Костянтина Жеваго, повідомили в Державному бюро розслідувань, пише УНН.

Цитата

"ДБР спільно з АРМА працюють над поверненням зі Швейцарської Конфедерації арештованих понад 113 млн доларів США на рахунках компаній, кінцевим бенефіціарним власником яких є екснардеп, акціонер банку АТ «Банк «Фінанси та Кредит» Костянтин Жеваго", - повідомили в ДБР.

Як зазначається, кошти були арештовані на підставі відповідної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2022 за запитом Державного бюро розслідувань.

"Компетентні органи Швейцарської Конфедерації повідомили ДБР про те, що сума активів, наявна на заморожених рахунках, перевищує 113 млн доларів США. Наразі ДБР вживає заходи щодо застосування механізму передачі в АРМА арештованих коштів за сприяння Швейцарської сторони", - поінформували в ДБР.

Доповнення

За даними ДБР, у межах розслідування кримінального провадження Жеваго було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, також підозри повідомлені низці топменеджерів банку. Як зазначають у ДБР, вони підозрюються у тому, що організували механізм розтрати 113 млн доларів фінансової установи, чим завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.

"На сьогодні накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб. Зокрема, акції його підприємств на сотні мільйонів гривень корпоративні права товариств, 26 об’єктів нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир, вертоліт, яхта", - розповіли у бюро.

Ще у жовтні 2020 року, як повідомляється, арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до АРМА. Це активи у вигляді корпоративних прав, коштів та 26 об’єктів нерухомості – оздоровчих комплексів, готелів, житлових та комерційних приміщень розташованих у центральних частинах Києва, Харкова, Полтави, Кривого Рогу, загальною площею понад 22 тис. кв. м.

Як зазначається, ДБР активно співпрацює з органами юстиції, жандармерії та поліції Французької Республіки. У результаті цієї співпраці за запитом ДБР 27 грудня 2022 року Костянтин Жеваго затриманий в одному з готелів Куршевелю.

30 березня 2023 року слідча палата Апеляційного суду Шамбері винесла судове рішення, яким відмовила в задоволені клопотання про екстрадицію нардепа-втікача. Суд мотивував своє рішення тим, що «запитуюча держава, яка перебуває у стані війни в невизначеній ситуації, не в змозі мати суд, що гарантує основні свободи».

"Прокурор Французької Республіки планує подання апеляційної скарги на вказане рішення, при цьому Жеваго продовжили дію строку раніше обраного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту", - зазначили у ДБР

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