В Украине хотят вернуть из Швейцарии арестованные миллионы на счетах Жеваго: ГБР рассказало о прогрессе

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"ГБР совместно с АРМА работают над возвращением из Швейцарской Конфедерации арестованных более 113 млн долларов США на счетах компаний, конечным бенефициарным владельцем которых является экс-нардеп, акционер банка АО «Банк «Финансы и Кредит» Константин Жеваго", - сообщили в ГБР.

Как отмечается, средства были арестованы на основании соответствующего постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 октября 2022 года по запросу Государственного бюро расследований.

"Компетентные органы Швейцарской Конфедерации сообщили ГБР о том, что сумма активов, имеющаяся на замороженных счетах, превышает 113 млн долларов США. Сейчас ГБР принимает меры по применению механизма передачи в АРМА арестованных средств при содействии Швейцарской стороны", - проинформировали в ГБР.

Дополнение

По данным ГБР, в рамках расследования уголовного производства Жеваго было сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка. Как отмечают в ГБР, они подозреваются в том, что организовали механизм растраты 113 млн долларов финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка.

"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом. Среди прочего, это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир, вертолет, яхта", - рассказали в бюро.

Еще в октябре 2020 года, как сообщается, арестованные активы, стоимостью более 300 млн гривен, были переданы в АРМА. Это активы в виде корпоративных прав, средств и 26 объектов недвижимости – оздоровительных комплексов, гостиниц, жилых и коммерческих помещений расположенных в центральных частях Киева, Харькова, Полтавы, Кривого Рога, общей площадью более 22 тыс. кв. м.

Как отмечается, ГБР активно сотрудничает с органами юстиции, жандармерии и полиции Французской Республики. В результате этого сотрудничества по запросу ГБР 27 декабря 2022 года Константин Жеваго задержан в одном из отелей Куршевеля.

30 марта 2023 года следственная палата Апелляционного суда Шамбери вынесла судебное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства об экстрадиции беглого нардепа. Суд мотивировал свое решение тем, что «запрашивающее государство, находящееся в состоянии войны в неопределенной ситуации, не в состоянии иметь суд, гарантирующий основные свободы».

"Прокурор Французской Республики планирует подачу апелляционной жалобы на указанное решение, при этом Жеваго продлили действие срока ранее избранной меры пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в ГБР.