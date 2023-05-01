Екснардеп Волошин постане перед судом у справі про держзраду - ДБР

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КИЇВ. 1 травня. УНН. До суду направлено обвинувальний акт щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата від забороненої партії "ОПЗЖ" Олега Волошина. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Цитата

«Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата України від забороненої партії ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинувальний акт направлено до суду», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що упродовж останніх років народний депутат України, виступаючи з трибуни Верховної Ради України, а також у численних інтерв’ю та ефірах на телебаченні, розповсюджував пропагандистські наративи рф та вів підривну діяльність проти України.

«Його слова спотворювали дійсний стан справ у військово-політичному житті країни, у чутливих для людей соціальних питаннях тощо. На думку експертів, усі його виступи у сукупності та за загальним змістом є однією з форм підривної діяльності. Він фактично займався пропагандою, яка сприяла досягненню політичних цілей військово-політичного керівництва російської федерації відносно Української держави», - зазначається в повідомленні.

У ДБР зазначають, що цим він шкодив суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

«Депутат обвинувачується у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та нанесені умисних легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України) за побиття ветерана АТО влітку 2020 року скеровано до суду», - інформує ДБР.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

Нагадаємо

Нардепу Волошину оголосили про підозру у державній зраді у лютому.

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