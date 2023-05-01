Экс-нардеп Волошин предстанет перед судом по делу о госизмене - ГБР

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В суд направлен обвинительный акт в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата от запрещенной партии "ОПЗЖ" Олега Волошина. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Цитата

«Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Олега Волошина. Обвинительный акт направлен в суд», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что на протяжении последних лет народный депутат Украины, выступая с трибуны Верховной Рады Украины, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении, распространял пропагандистские нарративы рф и вел подрывную деятельность против Украины.

«Его слова искажали действительное положение дел в военно-политической жизни страны, в чувствительных для людей социальных вопросах и тому подобное. По мнению экспертов, все его выступления в совокупности и по общему содержанию являются одной из форм подрывной деятельности. Он фактически занимался пропагандой, которая способствовала достижению политических целей военно-политического руководства российской федерации в отношении Украинского государства», - отмечается в сообщении.

В ГБР отмечают, что этим он вредил суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины.

«Депутат обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК Украины) за избиение ветерана АТО летом 2020 года направлено в суд», - информирует ГБР.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Напомним

Нардепу Волошину объявили о подозрении в государственной измене в феврале.

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