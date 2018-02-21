ГБР объявило конкурс в Раду общественного контроля
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Государственное бюро расследований объявило о проведении конкурса по формированию Совета общественного контроля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 21 февраля по 7 марта включительно общественные объединения, которые действуют в соответствии с законом Украины "Об общественных объединениях" и не менее двух лет проводят деятельность, связанную с правозащитной сферой, могут подавать свои кандидатуры", - говорится в сообщении.
В ГБР добавили, что одно общественное объединение может подать только одну кандидатуру.
Состав Совета будет формироваться путем рейтингового голосования за каждую кандидатуру на учредительном собрании, которое состоится 30 марта. Каждый кандидат должен присутствовать лично и принять участие в голосовании.
Напомним, в ГПУ планируют создать департамент по расследованию дел, подследственных ГБР.