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ДБР оголосило конкурс у Раду громадського контролю

ДБР оголосило конкурс у Раду громадського контролю

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань оголосило про проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"З 21 лютого по 7 березня включно громадські об’єднання, які діють відповідно до закону України "Про громадські об’єднання" та не менше двох років проводять діяльність, пов’язану із правозахисною сферою, можуть подавати свої кандидатур", - йдеться у повідомленні.

У ДБР додали, що одне громадське об’єднання може подати лише одну кандидатуру. 

Склад Ради формуватиметься шляхом рейтингового голосування за кожну кандидатуру на установчих зборах, які відбудуться 30 березня. Кожен кандидат має бути присутнім особисто та взяти участь у голосуванні.

Нагадаємо, у ГПУ планують створити департамент з розслідування справ, підслідних ДБР.

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