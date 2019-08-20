ГБР не открывало уголовное производство по факту смерти водителя во время остановки полицейскими

"Уголовного производства нет, оно не было зарегистрировано. Следователи ГБР осуществляли проверку, оснований для регистрации уголовного производства не обнаружено", - сообщили в пресс-служб.

Ранее УНН сообщал, что остановленный на автодороге в Киевской области из-за нарушения ПДД водитель неожиданно упал на землю, начал хрипеть и умер, несмотря на предоставление домедицинской помощи патрульными.