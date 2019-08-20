ГБР не открывало уголовное производство по факту смерти водителя во время остановки полицейскими
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. После проверки следователями Государственного бюро расследований стало известно, что оснований для регистрации уголовного производства в случае смерти водителя после остановки патрульными не обнаружено. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс служба Государственного бюро расследований.
"Уголовного производства нет, оно не было зарегистрировано. Следователи ГБР осуществляли проверку, оснований для регистрации уголовного производства не обнаружено", - сообщили в пресс-служб.
Ранее УНН сообщал, что остановленный на автодороге в Киевской области из-за нарушения ПДД водитель неожиданно упал на землю, начал хрипеть и умер, несмотря на предоставление домедицинской помощи патрульными.