ДБР не відкривало кримінальне провадження за фактом смерті водія під час зупинки поліцейськими
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Після перевірки слідчими Державного бюро розслідувань стало відомо, що підстав для реєстрації кримінального провадження у випадку смерті водія після зупинки патрульними не виявлено. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Кримінального провадження немає, воно не було зареєстроване. Слідчі ДБР здійснювали перевірку, підстав для реєстрації кримінального провадження не виявлено", - повідомили у пресслужбі.
Раніше УНН повідомляв, що зупинений на автодорозі на Київщині через порушення ПДР водій зненацька впав на землю, почав хрипіти та помер, попри надання домедичної допомоги патрульними.