ГБР: львовский пограничник умер после выстрела в упор из автомата

"По предварительной информации, 18 марта, около 13 часов, во время несения службы, 20-летний солдат срочной службы отдела пограничной службы "Сянки" в упор выстрелил из автомата в инспектора пограничной службы. После этого он нанес раненому удар прикладом автомата по голове, от чего инспектор упал на землю. Солдат продолжил бить уже лежащего пограничника ногами. Остановили его другие военнослужащие", - рассказали подробности в ГБР, указав, что обстоятельства происшествия расследуют следователи львовского теруправления бюро.

Раненый умер по дороге в больницу. Военнослужащий, из оружия которого прозвучал выстрел, задержан.

Следователи ГБР проводят досудебное расследование по статье "умышленное убийство" (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, солдату-срочнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Процессуальное руководство по делу - за военной прокуратурой Львовского гарнизона Западного региона Украины.