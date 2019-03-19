ДБР: львівський прикордонник помер після пострілу впритул з автомата
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Загибель прикордонника від пострілу солдата-строковика на Львівщині розслідують як навмисне вбивство. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"За попередньою інформацією, 18 березня, близько 13 години, під час несення служби, 20-річний солдат строкової служби відділу прикордонної служби "Сянки" впритул здійснив постріл з автомата в інспектора прикордонної служби. Після цього він завдав пораненому удар прикладом автомата по голові, від чого інспектор впав на землю. Солдат продовжив бити вже лежачого прикордонника ногами. Зупинили його інші військовослужбовці", - розповіли деталі у ДБР, вказавши, що обставини події розслідують слідчі львівського теруправління бюро.
Поранений помер дорогою до лікарні. Військовослужбовець, зі зброї якого пролунав постріл, затриманий.
Слідчі ДБР проводять досудове розслідування за статтею "умисне вбивство" (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України). У разі доведення вини, солдату-строковику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Процесуальне керівництво у справі - за військовою прокуратурою Львівського гарнізону Західного регіону України.