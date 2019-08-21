Датская королевская семья считает комплиментом предложение Трампа купить Гренландию - СМИ

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 41182 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118742 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129434 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120633 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125061 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128047 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152804 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150953 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140818 просмотра

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Датская королевская семья считает комплиментом предложение Трампа купить Гренландию - СМИ

Датская королевская семья считает комплиментом предложение Трампа купить Гренландию - СМИ

Киев  •  УНН

 • 23178 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Члены королевской семьи Дании благосклонно отнеслись к предложению президента США Дональда Трампа приобрести Гренландию. Об этом во вторник сообщил еженедельник Newsweek, передает УНН.

Жена двоюродного брата королевы Дании Маргрете II принца Вальдемара принцесса Антония Шаумбург-Липпе назвала “предложение о приобретении комплиментом для волшебной Гренландии, ведь только желаемые территории получают предложения”. Она также добавила, указывает издание, что решать судьбу ледяного острова должен народ, проживающий на нем.

Ее сын, принц Марио Макс Шаумбург-Липпе разделил мнение матери, отметив, что “любое принятое решение (гренландца), основанное на их представлении о лучшем, и должно быть поддержано”.

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Напомним, в воскресенье Трамп подтвердил, что Соединенные Штаты могли бы быть заинтересованы в приобретении Гренландии, после того, как с таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal. Как заметил Трамп, “по сути это большая сделка по приобретению недвижимости”. Однако власти Гренландии и Дании заявили, что автономия заинтересована в сотрудничестве с США, но не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредерикса категорически отвергла возможность продажи Гренландии, которая является территорией в составе Королевства Дания и вправе широкой автономии.

После таких заявлений американский лидер во вторник отложил запланированную встречу с Фредерикс , а его ранее запланированный на 2-3 сентября визит в эту страну был отменен.

Украинские Национальные Новости

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