Датська королівська сім’я вважає компліментом пропозицію Трампа купити Гренландію — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Члени королівської сім’ї Данії прихильно поставилися до пропозиції президента США Дональда Трампа придбати Гренландію. Про це у вівторок повідомив тижневик Newsweek, передає УНН.
Дружина двоюрідного брата королеви Данії Маргрете II принца Вальдемара принцеса Антонія Шаумбург-Ліппе назвала “пропозицію про придбання компліментом для чарівної Гренландії, адже тільки бажані території отримують пропозиції”. Вона також додала, вказує видання, що вирішувати долю крижаного острова повинен народ, що проживає на ньому.
Її син, принц Маріо Макс Шаумбург-Ліппе розділив думку матері, зазначивши, що “будь-яке прийняте рішення (гренландця), засноване на їхньому уявленні про краще, та має бути підтримано”.
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Нагадаємо, у неділю Трамп підтвердив, що Сполучені Штати могли б бути зацікавлені в придбанні Гренландії, після того, як з таким твердженням виступила газета The Wall Street Journal. Як зауважив Трамп, “за своєю суттю це велика операція з придбання нерухомості”. Проте влада Гренландії і Данії заявили, що автономія зацікавлена у співпраці з США, але не продається. Прем’єр-міністр Данії Метте Фредерікса категорично відкинула можливість продажу Гренландії, яка є територією в складі Королівства Данія та має права широкої автономії.
Після таких заяв американський лідер у вівторок відклав заплановану зустріч з Фредеріксою, а його раніше запланований на 2-3 вересня візит в цю країну було скасовано.