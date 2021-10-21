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"Дарница" провела партнерскую конференцию с участием представителей 13 стран

Киев • УНН

 • 13456 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Фармацевтическая компания "Дарница" впервые провела конференцию "Дни партнерства", к которой присоединились ее стратегические партнеры из 13 стран Европы, Средней Азии и СНГ. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

"Дарница" провела партнерскую конференцию с участием представителей 13 стран

Детали

Программа двухдневного мероприятия включала стратегические сессии, презентации препаратов, а также обзор информационного справочника о состоянии фармацевтического рынка в Украине, подготовленного экспертами "Дарницы" совместно с маркетинговым агентством Top Lead и аналитической компанией Business Views. Справочник выходит ежегодно, начиная с 2018-го.

"Развитие экспорта – один из наших стратегических приоритетов. События такого масштаба призваны поддерживать партнерские отношения, налаживать новые направления работы и повышать эффективность имеющихся", – подчеркнула директор департамента экспорта фармацевтической компании "Дарница" Ирина Радченко.

Иностранцы воочию увидели производственные мощности украинского фармпроизводителя, посетили складской комплекс и ознакомились со всеми безрецептурными и рецептурными препаратами "Дарницы", которые идут на экспорт.

Оказалось, что лидером среди экспортируемых лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, является Цитрамон-Дарница. Среди рецептурных лекарств, которые отправляются в другие страны, – средства для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами нервной системы и для утоления боли.

Добавим

"Дарница" экспортирует препараты в 16 стран мира, среди которых Литва, Польша, Грузия, Ирак", – подытожили в компании.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании – помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. На предприятии функционируют 14 производственных линий, сертифицированных по стандарту GMP.

Продукция "Дарницы" экспортируется в 16 стран мира. Бенефициары компании – семья Загор

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