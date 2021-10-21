"Дарниця" провела партнерську конференцію за участі представників 13 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Фармацевтична компанія "Дарниця" вперше провела конференцію "Дні партнерства", до якої долучилися її стратегічні партнери з 13 країн Європи, Середньої Азії та СНД. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.
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Програма дводенного заходу включала стратегічні сесії, презентації препаратів, а також огляд інформаційного довідника про стан фармацевтичного ринку в Україні, підготовленого експертами "Дарниці" спільно з маркетинговою агенцією Top Lead та аналітичною компанією Business Views. Довідник виходить щорічно, починаючи з 2018-го.
"Розвиток експорту – один з наших стратегічних пріоритетів. Події такого масштабу покликані підтримувати партнерські відносити, налагоджувати нові напрямки роботи та підвищувати ефективність наявних", – підкреслила директор департаменту експорту фармацевтичної компанії "Дарниця" Ірина Радченко.
Іноземці на власні очі побачили виробничі потужності українського фармвиробника, відвідали складський комплекс і ознайомилися з усіма безрецептурними та рецептурними препаратами "Дарниці", які йдуть на експорт.
Виявилося, що лідером серед експортованих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, є Цитрамон-Дарниця. Серед рецептурних ліків, що відправляються до інших країн, – засоби для боротьби з серцево-судинними хворобами, проблемами нервової системи та для вгамування болю.
Додамо
"Дарниця" експортує препарати в 16 країн світу, серед яких Литва, Польща, Грузія, Ірак", – підсумували в компанії.
Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.