"Дарниця" провела партнерську конференцію за участі представників 13 країн

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 14953 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 75129 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 124129 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 108772 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 117037 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 86717 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 75100 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 165049 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87253 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 262350 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

4.7м/с
90%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 41377 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 38016 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 36451 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 43427 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 24875 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 130167 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 165044 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 262346 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 432649 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 420714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 27410 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 33186 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33816 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 35066 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84822 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Дарниця" провела партнерську конференцію за участі представників 13 країн

Київ • УНН

 • 13456 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Фармацевтична компанія "Дарниця" вперше провела конференцію "Дні партнерства", до якої долучилися її стратегічні партнери з 13 країн Європи, Середньої Азії та СНД. Про це повідомляє пресслужба компанії, передає УНН.

"Дарниця" провела партнерську конференцію за участі представників 13 країн

Деталі

Програма дводенного заходу включала стратегічні сесії, презентації препаратів, а також огляд інформаційного довідника про стан фармацевтичного ринку в Україні, підготовленого експертами "Дарниці" спільно з маркетинговою агенцією Top Lead та аналітичною компанією Business Views. Довідник виходить щорічно, починаючи з 2018-го.

"Розвиток експорту – один з наших стратегічних пріоритетів. Події такого масштабу покликані підтримувати партнерські відносити, налагоджувати нові напрямки роботи та підвищувати ефективність наявних", – підкреслила директор департаменту експорту фармацевтичної компанії "Дарниця" Ірина Радченко.

Іноземці на власні очі побачили виробничі потужності українського фармвиробника, відвідали складський комплекс і ознайомилися з усіма безрецептурними та рецептурними препаратами "Дарниці", які йдуть на експорт.

Виявилося, що лідером серед експортованих лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, є Цитрамон-Дарниця. Серед рецептурних ліків, що відправляються до інших країн, – засоби для боротьби з серцево-судинними хворобами, проблемами нервової системи та для вгамування болю.

Додамо

"Дарниця" експортує препарати в 16 країн світу, серед яких Литва, Польща, Грузія, Ірак", – підсумували в компанії.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 16 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31