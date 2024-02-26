Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT
Киев • УНН
Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.
Данные Президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысяче погибших украинских военных с начала полномасштабного вторжения рф сильно отличается от оценок американских чиновников, пишет The New York Times, информирует УНН.
Детали
Как отмечается, данные Зеленского не могут быть проверены независимыми экспертами. Однако они сильно отличаются от оценок американских чиновников пишет NYT.
Издание сообщает, что летом прошлого года американские чиновники называли гораздо более высокие потери, заявив, что около 70 000 украинских солдат были убиты и от 100 000 до 120 000 получили ранения.
Военные потери россии, по словам чиновников, были примерно вдвое выше, отмечает NYT.
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Контект
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля заявил, что 31 тысяча украинских военных погибли в этой войне. По его словам, в войне также погибло 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.
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Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT
Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.
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