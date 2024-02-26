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Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Данные Зеленского по количеству погибших военных сильно отличаются от оценок США - NYT

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 08:31  •  14801 просмотра

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Информация Зеленского о 31 000 погибших украинских военных с начала российского вторжения значительно отличается от предыдущих американских оценок, согласно которым более 70 000 украинских солдат погибли и 100 000-120 000 были ранены, пишет New York Times.

Данные Президента Украины Владимира Зеленского о 31 тысяче погибших украинских военных с начала полномасштабного вторжения рф сильно отличается от оценок американских чиновников, пишет The New York Times, информирует УНН

Детали

Как отмечается, данные Зеленского не могут быть проверены независимыми экспертами. Однако они сильно отличаются от оценок американских чиновников пишет NYT. 

Издание сообщает, что летом прошлого года американские чиновники называли гораздо более высокие потери, заявив, что около 70 000 украинских солдат  были убиты и от 100 000 до 120 000 получили ранения. 

Военные потери россии, по словам чиновников, были примерно вдвое выше, отмечает NYT. 

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский25 февраля 2024, 17:03 • 131490 просмотров

Контект 

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 25 февраля  заявил,  что 31 тысяча украинских военных погибли в этой войне.  По его словам, в войне также погибло 180 тысяч россиян, а вместе с ранеными потери врага достигают 500 тыс. человек.

Еще плюс 880 оккупантов и 13 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага26 февраля 2024, 05:44 • 27997 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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