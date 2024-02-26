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Дані Зеленського щодо кількості загиблих військових сильно відрізняються від оцінок США - NYT

Київ • УНН

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Інформація Зеленського про 31 000 загиблих українських військових з початку російського вторгнення значно відрізняється від попередніх американських оцінок, згідно з якими понад 70 000 українських солдатів загинули і 100 000-120 000 були поранені, пише New York Times.

Дані Зеленського щодо кількості загиблих військових сильно відрізняються від оцінок США - NYT

Дані Президента України Володимира Зеленського про 31 тисячу загиблих українських військових від початку повномасштабного вторгнення рф сильно відрізняється від оцінок американських чиновників, пише The New York Times, інформує УНН

Деталі

Як зазначається, дані Зеленського не можуть бути перевірені незалежними експертами. Однак вони сильно відрізняються від оцінок американських чиновників пише NYT. 

Видання повідомляє, що влітку минулого року американські чиновники називали набагато вищі втрати, заявивши, що близько 70 000 українських солдатів  було вбито і від 100 000 до 120 000 дістали поранення. 

Військові втрати росії, за словами чиновників, були приблизно вдвічі вищими, зазначає NYT. 

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Контект 

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 25 лютого  заявив,  що 31 тисяча українських військових загинули в цій війні.  За його словами, у війні також загинуло 180 тисяч росіян, а разом із пораненими втрати ворога сягають 500 тис. осіб.

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Тетяна Краєвська

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