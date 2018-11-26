Дания выразила поддержку Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Дания полностью поддерживает Украину в вопросе военной агрессии в Азовском море. Об этом в Twitter заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен, передает УНН.
"Опасные события произошли в Азовском море, из-за агрессии РФ. Россия должна восстановить свободный проход в Керченском проливе", - написал он.
"Развитие очень тревожное и может обостряться. Украинские силы подняты по тревоге, и украинский парламент сегодня принимает решение о том, следует ли ввести военное положение. Это показывает, насколько серьезна ситуация. Полная поддержка Украины", - добавил он позже.
Как сообщал УНН, пограничников перевели на усиленный вариант несения службы.
Как сообщал УНН, в связи с событиями в Азовском море ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании понедельника, 26 ноября.
Напомним, Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Напоминаем, Россия также решила созвать Совбез ООН из-за ситуации на Азове.