Данія висловила підтримку Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Данія повністю підтримує Україну щодо питання військової агресії у Азовському морі. Про це в Twitter заявив голова МЗС Данії Андерс Самуельсен, передає УНН.
"Небезпечні події сталися в Азовському морі, через агресію РФ. Росія повинна відновити вільний прохід у Керченській протоці", - написав він.
"Розвиток дуже тривожний і може загострюватися. Українські сили підняті по тривозі, і український парламент сьогодні приймає рішення про те, чи слід запровадити воєнний стан. Це показує, наскільки серйозна ситуація. Повна підтримка Україні", - додав він пізніше.
Як повідомляв УНН, прикордонників перевели на посилений варіант несення служби.
Як повідомляв УНН, у зв'язку із подіями в Азовському морі ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні понеділок, 26 листопада.
Нагадаємо, Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Нагадуємо, Росія також вирішила скликати Радбез ООН через ситуацію на Азові.