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Дания выделит почти 13,4 млн евро на закупку ЕС боеприпасов для Украины

Дания выделит почти 13,4 млн евро на закупку ЕС боеприпасов для Украины

Киев • УНН

 • 148113 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министерство обороны Дании сообщило, что Дания внесет почти 13,4 млн евро в совместный европейский заказ боеприпасов по схеме помощи Украине ЕС. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали 

Семь стран ЕС заказали боеприпасы для доставки 155-мм артиллерийских снарядов в Украину и пополнения исчерпанных западных запасов, сообщило на прошлой неделе Европейское оборонное агентство (EDA).

«С отменой оборонного предостережения ЕС в прошлом году Дания имеет возможность полноценно участвовать в европейском оборонном сотрудничестве, включая EDA», — сказал министр обороны Троелс Лунд Поульсен.

Ожидается, что боеприпасы будут доставлены в течение 2024 года, сообщили в министерстве обороны Дании.

Нагадаємо

Семь стран ЕС заказали боеприпасы по знаковой схеме закупок Европейского Союза, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить истощенные западные запасы.

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