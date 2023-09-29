Сім країн ЄС замовили боєприпаси для допомоги Україні - ЗМІ

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За даними видання, замовлення, розміщені згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм, одного з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.

Відомо, що сім країн підписали угоди з Європейським оборонним агентством (EDA) на постачання снарядів для чотирьох "сучасних вогневих платформ, розроблених та виготовлених у Європі". Йдеться про французьких CAESAR, польських Krab, німецьких PzH2000 та словацьких Zuzana C/2000.

Угоди стосуються як готових снарядів, так і компонентів, таких як запали, заряди та капсули, додали в EDA.

Європейське оборонне агентство не розкриває про які сім країн йдеться, а також не називає розмір замовлень.

У той же час Литва та Люксембург підтвердили Reuters, що увійшли до цієї сімки.