Сім країн ЄС замовили боєприпаси для допомоги Україні - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Сім країн ЄС замовили боєприпаси за знаковою схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси, передає УНН із посиланням на Reuters.
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За даними видання, замовлення, розміщені згідно з контрактами, укладеними Європейським оборонним агентством (EDA), стосуються артилерійських снарядів калібру 155 мм, одного з найважливіших боєприпасів у війні на виснаження між українськими військами та російськими загарбниками.
Відомо, що сім країн підписали угоди з Європейським оборонним агентством (EDA) на постачання снарядів для чотирьох "сучасних вогневих платформ, розроблених та виготовлених у Європі". Йдеться про французьких CAESAR, польських Krab, німецьких PzH2000 та словацьких Zuzana C/2000.
Угоди стосуються як готових снарядів, так і компонентів, таких як запали, заряди та капсули, додали в EDA.
Європейське оборонне агентство не розкриває про які сім країн йдеться, а також не називає розмір замовлень.
У той же час Литва та Люксембург підтвердили Reuters, що увійшли до цієї сімки.