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Семь стран ЕС заказали боеприпасы для помощи Украине - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Семь стран ЕС заказали боеприпасы по знаковой схеме закупок Европейского Союза, чтобы срочно доставить Украине артиллерийские снаряды и пополнить истощенные западные запасы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По данным издания, заказы, размещенные согласно контрактам, заключенным Европейским оборонным агентством (EDA), касаются артиллерийских снарядов калибра 155 мм, одного из важнейших боеприпасов в войне на истощение между украинскими войсками и российскими захватчиками.

Известно, что семь стран подписали соглашения с Европейским оборонным агентством (EDA) на поставку снарядов для четырех современных огневых платформ, разработанных и изготовленных в Европе. Речь идет о французских CAESAR, польских Krab, немецких PzH2000 и словацких Zuzana C/2000.

Соглашения касаются как готовых снарядов, так и компонентов, таких как запалы, заряды и капсулы, добавили в EDA.

Европейское оборонное агентство не раскрывает о каких семи странах идет речь, а также не называет размер заказов.

В то же время Литва и Люксембург подтвердили Reuters, что вошли в эту семерку.

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