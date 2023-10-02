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Данія виділить майже 13,4 млн на закупівлю ЄС боєприпасів для України

Данія виділить майже 13,4 млн на закупівлю ЄС боєприпасів для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство оборони Данії повідомило, що Данія внесе майже 13,4 млн євро у спільне європейське замовлення боєприпасів за схемою допомоги Україні ЄС. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі 

Сім країн ЄС замовили боєприпаси для доставки 155-мм артилерійських снарядів в Україну та поповнення вичерпаних західних запасів, повідомило минулого тижня Європейське оборонне агентство (EDA).

«Зі скасуванням оборонного застереження ЄС минулого року Данія має можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, включно з EDA», — сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.

Очікується, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року, повідомили в міністерстві оборони Данії.

Нагадаємо

Сім країн ЄС замовили боєприпаси за знаковою схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.

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