Данія виділить майже 13,4 млн на закупівлю ЄС боєприпасів для України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністерство оборони Данії повідомило, що Данія внесе майже 13,4 млн євро у спільне європейське замовлення боєприпасів за схемою допомоги Україні ЄС. Про це повідомляє Sky News, пише УНН.
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Сім країн ЄС замовили боєприпаси для доставки 155-мм артилерійських снарядів в Україну та поповнення вичерпаних західних запасів, повідомило минулого тижня Європейське оборонне агентство (EDA).
«Зі скасуванням оборонного застереження ЄС минулого року Данія має можливість повноцінно брати участь у європейській оборонній співпраці, включно з EDA», — сказав міністр оборони Троелс Лунд Поульсен.
Очікується, що боєприпаси будуть доставлені протягом 2024 року, повідомили в міністерстві оборони Данії.
Нагадаємо
Сім країн ЄС замовили боєприпаси за знаковою схемою закупівель Європейського Союзу, щоб терміново доставити Україні артилерійські снаряди та поповнити виснажені західні запаси.