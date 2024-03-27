Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Пообещав Украине 19 своих самолетов F-16, Дания продает еще 24 таких самолетов Аргентине примерно на 300 миллионов долларов. Военно-воздушные силы Дании переживают смену поколений и Дания решила заменить F-16 на боевой самолет F-35. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Дания продаст Аргентине 24 своих боевых самолетов F-16 по ориентировочной стоимости 2,1 миллиарда крон (300 миллионов долларов) после получения разрешения от США.

Это первая крупная оборонная закупка Аргентины во время президента Хавьера Милея.

Министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен встретился со своим аргентинским коллегой Луисом Петри в Буэнос-Айресе во вторник, чтобы подписать заявление о намерении по продаже.

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