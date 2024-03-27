Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
lockheed-martin-f-35-lightning-iiLockheed Martin F-35 Lightning II
bloomberg-lpBloomberg L.P.
troels-lund-poulsenТроэльс Лунд Поульсен
buenos-airesБуэнос-Айрес
argentinaАргентина
daniyaДания
ukrainaУкраина
varianty-f-16-fighting-falcon-vid-general-dynamicsF-16 Fighting Falcon
Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  105797 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  104627 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  122539 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  117588 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141714 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133901 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179310 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167010 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155466 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216132 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Новости по теме
Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

  •  7741 просмотра
В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

  •  10994 просмотра
В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

  •  11786 просмотра
В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

  •  12169 просмотра
На левом берегу Киева прорвало водопровод

На левом берегу Киева прорвало водопровод

  •  15847 просмотра
Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

  •  14457 просмотра
12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"

12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"

  •  15222 просмотра
Трамп выпустил и начал продавать Библию

Трамп выпустил и начал продавать Библию

  •  13917 просмотра
В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

  •  13896 просмотра
Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

  •  12680 просмотра

Популярные

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

Польские таможенники пропускают в ЕС подсанкционную древесину из беларуси по сфальсифицированным документам - СМИ

  •  22442 просмотра
Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии: говорили о соглашении по безопасности и использовании замороженных российских активов

Зеленский встретился с делегацией парламента Эстонии: говорили о соглашении по безопасности и использовании замороженных российских активов

  •  51468 просмотра
Предлагали наказывать лишением свободы за присвоение госфункций: Третьякова отзывает законопроект

Предлагали наказывать лишением свободы за присвоение госфункций: Третьякова отзывает законопроект

  •  22332 просмотра
В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

  •  72898 просмотра
Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

  •  67722 просмотра

Публикации

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  451426 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  406500 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  424323 просмотра
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева

20 марта 2024, 10:44  •  445256 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
Эксклюзив

18 марта 2024, 18:47  •  534251 просмотра

Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

Дания продаст Аргентине 24 истребителя F-16 за $300 млн, пообещав 19 Украине.

Новости Мира •   •  7741 просмотра
Дания продаст Аргентине истребители F-16 на сумму $300 млн

В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

Министерство обороны Украины создало новый Департамент планирования материально-технического обеспечения для формирования долгосрочных планов закупок продовольствия, вещевого имущества, горюче-смазочных материалов и технических средств для нужд армии с целью минимизации срочных закупок и улучшения качества и ценовой политики.

Экономика •   •  10994 просмотра
В Минобороны создали новый Департамент планирования тылового обеспечения

В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Варшаве состоялось первое заседание Коалиции за бронетехнику для Украины, инициированной Польшей и Германией, при участии Великобритании, Италии и Швеции, с целью усиления потенциала бронетехники в Украине путем поставки, ремонта, обучения и тактических разработок.

Война •   •  11786 просмотра
В Варшаве начала работу Коалиция бронетехники в поддержку Украины

В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

Украина нанесла удары по российским нефтеперерабатывающим заводам за пределами своей территории, но США не поддерживают такие удары и донесли эту давнюю политику до Украины.

Война •   •  12169 просмотра
В Госдепе отреагировали на украинские удары по российским НПЗ

На левом берегу Киева прорвало водопровод

На левом берегу Киева на бульваре Верховной Рады, 7-А произошел порыв водопровода диаметром 600 мм, что повлекло снижение давления воды для потребителей в этом районе, пока специалисты "Киевводоканала" проводят ремонтные работы.

Общество •   •  15847 просмотра
На левом берегу Киева прорвало водопровод

Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

Россия утверждает, что ее системы ПВО сбили 18 воздушных целей над Белгородской областью, один человек получил осколочные ранения.

Общество •   •  14457 просмотра
Россия заявила о сбитии в Белгородской области 18 воздушных целей

12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"

12-я бригада специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины получила почетную награду "За мужество и отвагу" от президента Зеленского за защиту Мариуполя и "Азовстали".

Война •   •  15222 просмотра
12-я бригада спецназначения "Азов" НГУ получила награду "За мужество и отвагу"

Трамп выпустил и начал продавать Библию

Трамп начал продавать собственную Библию под названием "Боже, благослови Библию США" за 60 долларов, вдохновленную патриотической песней "Боже, благослови США".

политика •   •  13917 просмотра
Трамп выпустил и начал продавать Библию

В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

Президент Байден продлил чрезвычайное положение еще на один год из-за постоянных киберугроз национальной безопасности и экономике США.

политика •   •  13896 просмотра
В США продлили действие чрезвычайного положения из-за киберугрозы

Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров

Бельгийский министр сельского хозяйства Давид Кларинваль сообщил о прогрессе в удовлетворении требований разгневанных европейских фермеров, но заявил, что ЕС должен продолжать искать все возможные решения, чтобы успокоить их обеспокоенность такими проблемами, как высокие цены на сырьевые товары, экстремальные погодные условия и низкие доходы от сельского хозяйства.

политика •   •  12680 просмотра
Бельгийский министр призвал ЕС найти все возможные решения для удовлетворения требований фермеров