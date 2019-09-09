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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82841 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114319 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106081 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112754 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120799 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148822 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149062 просмотра

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Данилюк обсудил с главой МИД Молдовы вопрос энергетической безопасности

Данилюк обсудил с главой МИД Молдовы вопрос энергетической безопасности

Киев  •  УНН

 • 10341 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску, передает УНН со ссылкой на пресс служба СНБО.

"Состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном и советником Премьер-министра Республики Молдова по внешней политике и стратегическому планированию Владимиром Кульмински", - говорится в сообщении.

Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинский-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности, газоснабжения, сообщили в СНБО.

В пресс-службе отметили, что Данилюк поблагодарил представителей молдавской стороны за поддержку вектора Украины в новых политических условиях и подчеркнул важность координации позиций сторон в вопросах энергетической безопасности.

Напомним, Данилюк обсудил с бывшим заместителем генсека ООН ситуацию на Донбассе.

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