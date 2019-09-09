Данилюк обсудил с главой МИД Молдовы вопрос энергетической безопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску, передает УНН со ссылкой на пресс служба СНБО.
"Состоялась встреча Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка с министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Николае Попеску, Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Молдова в Украине Русланом Болбочаном и советником Премьер-министра Республики Молдова по внешней политике и стратегическому планированию Владимиром Кульмински", - говорится в сообщении.
Во время встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, совместные украинский-молдавские государственные проекты и вопросы энергетической безопасности, в частности, газоснабжения, сообщили в СНБО.
В пресс-службе отметили, что Данилюк поблагодарил представителей молдавской стороны за поддержку вектора Украины в новых политических условиях и подчеркнул важность координации позиций сторон в вопросах энергетической безопасности.
Напомним, Данилюк обсудил с бывшим заместителем генсека ООН ситуацию на Донбассе.