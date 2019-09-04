Данилюк обговорив із колишнім заступником генсека ООН ситуацію на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк і посол, колишній заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман обговорили ситуацію на Донбасі, передає УНН із посиланням на пресслужбу РНБО.
Так, сьогодні пройшла зустріч секретаря РНБО Олександра Данилюка з делегацією Martti Ahtisaari Centre, до якої увійшов посол, колишній заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Джефрі Фелтман.
"Під час зустрічі сторони обговорили питання міжнародної безпеки, окреслили сучасні виклики в безпековій сфері та, зокрема, ситуацію на Донбасі. Олександр Данилюк подякував Джефрі Фелтману за співробітництво та поради щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та в цілому з актуальних питань безпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що є зацікавлені в продовженні конфлікту на сході України.