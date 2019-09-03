Лукашенко висловився про причини продовження конфлікту на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що є зацікавлені в продовженні конфлікту на сході України. Про це він заявив сьогодні в Мінську на міжнародній конференції по боротьбі з тероризмом, передає УНН з посиланням на БелТА.
“Чому не припинили цей конфлікт досі, майже п’ять років минуло? Тому що це комусь треба!”, — заявив білоруський лідер.
Він також зазначив, що пропозиції щодо мирного врегулювання, які Білорусь пропонувала спочатку, були відкинуті, конфлікт затягнувся.
“Коли почався цей конфлікт, я послав міністра закордонних справ, а тоді він був моїм помічником, з планом конкретних дій і особистими, білоруськими, гарантіями тих заходів, які повинні були бути проведені. Я додав: якщо ви (в Європі) відкинете цей план , де основне навантаження мало лягти на Білорусь, я буду вважати, що Європа не хоче, щоб цей конфлікт припинився. І що ви думаєте? Цивілізована Європа відкинула цей план навіть в деталях. І почали боротися за Донбас, за Крим”, — цитує білоруського лідера агентство ТАСС.
“Ми всі страждаємо з приводу конфлікту в Україні. Це болюча проблема для мене в особистому плані як глави держави — сусіда України”, — додав він.
Як повідомляв УНН, раніше Лукашенко заявив, що Президент України Володимир Зеленський звернувся до нього за підтримкою.