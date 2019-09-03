Лукашенко висловився про причини продовження конфлікту на Донбасі

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що є зацікавлені в продовженні конфлікту на сході України. Про це він заявив сьогодні в Мінську на міжнародній конференції по боротьбі з тероризмом, передає УНН з посиланням на БелТА.