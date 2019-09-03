Лукашенко высказался о причинах продолжения конфликта на Донбассе

“Почему не прекратили этот конфликт до сих пор, почти пять лет прошло? Потому что это кому-то надо!”, — заявил белорусский лидер.

Он также отметил, что предложения по мирному урегулированию, которые Беларусь предлагала изначально, были отвергнуты, конфликт затянулся.

“Когда начался этот конфликт, я послал министра иностранных дел, а тогда он был моим помощником, с планом конкретных действий и личными, белорусскими, гарантиями тех мероприятий, которые должны были быть проведены. Я добавил: если вы (в Европе) отвергнете этот план, где основная нагрузка должна была лечь на Беларусь, я буду считать, что Европа не хочет, чтобы этот конфликт прекратился. И что вы думаете? Цивилизованная Европа отвергла этот план даже в деталях. И начали бороться за Донбасс, за Крым”, — цитирует белорусского лидера агентство ТАСС.

“Мы все страдаем по поводу конфликта в Украине. Это больная проблема для меня в личном плане как главы государства — соседа Украины”, — добавил он.

Как сообщал УНН, ранее Лукашенко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нему за поддержкой.