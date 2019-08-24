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Лукашенко заявив, що Зеленський звернувся до нього за підтримкою

Лукашенко заявив, що Зеленський звернувся до нього за підтримкою

Київ • УНН

 • 9684 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звернувся до Мінська з проханням про підтримку. Про це заявив лідер Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з прем'єр-міністром країни Сергієм Румас. Про це повідомляє УНН з посиланням на БелТА.

"У нас начебто з Україною зараз непогані відносини. Ми розмовляли з президентом (Володимиром Зеленським). Вони просили якоїсь підтримки. Як ми, надаємо - не надаємо?" - сказав він, при цьому не уточнивши, про яку саме підтримку просили в Києві.

Лукашенко торкнувся і зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе, на якій було піднято питання деяких проблем з логістикою в двосторонній торгівлі транзитом через Україну.

"Напевно, він вам про це скаже. У нас щось там з логістикою через Україну - поставки наших товарів в Закавказзі. Не дуже ладиться. Нехай по дрібницях, але це, напевно, наші недоробки. Тому що навряд чи Україна буде перешкоджати торгівлі. Адже їм теж вигідно, це транзитна країна для нас в цьому відношенні", - сказав президент Білорусі.

Нагадаємо, Зеленський провів телефонну розмову з Лукашенком: лідери обмінялися запрошеннями.

Лукашенко заявив, що Україна — це спільна проблема для його країни та Європейського Союзу. Про це він сказав під час зустрічі з очільницею представництва ЄС у Білорусі Андреа Вікторін.

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