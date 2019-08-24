Лукашенко заявил, что Зеленский обратился к нему за поддержкой

"У нас вроде бы с Украиной сейчас неплохие отношения. Мы разговаривали с президентом (Владимиром Зеленским). Они просили какой-то поддержки. Как мы, оказываем — не оказываем?" — сказал он, при этом не уточнив, о какой именно поддержке просили в Киеве.

Лукашенко коснулся и прошедшей в этот же день встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, на которой был поднят вопрос некоторых проблем с логистикой в двусторонней торговле транзитом через Украину.

"Наверное, он вам об этом скажет. У нас что-то там с логистикой через Украину - поставки наших товаров в Закавказье. Не очень ладится. Пусть по мелочам, но это, наверное, наши недоработки. Потому что вряд ли Украина будет препятствовать торговле. Им ведь тоже выгодно, это транзитная страна для нас в этом отношении", - сказал президент Беларуси.

Напомним, Зеленский провел телефонный разговор с Лукашенко: лидеры обменялись приглашениями.

Лукашенко заявил, что Украина - это общая проблема для его страны и Европейского Союза. Об этом он сказал во время встречи с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин.